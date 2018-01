Gelimiteerde Renault Clio R.S.18 laat zich inspireren door Formule 1

Op basis van de Clio R.S. 220 EDC Trophy introduceert Renault Sport nu de Clio R.S.18. De F1-auto van Renault vormt een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp.

De overtreffende trap van de gewone Clio R.S. heet de Clio R.S. 220 EDC Trophy. Laatstgenoemde is herkenbaar aan z’n verlaagde onderstel, aangepaste dempers en scherpere besturing. Ook beschikt de Trophy over een vermogen van 220 pk, 20 pk meer dan de reguliere R.S., en een maximumkoppel van 280 Nm. Schakelen gaat via een zestraps EDC-automaat met dubbele koppeling.



F1-auto

De gelimiteerde Clio R.S.18 is onderhuids identiek aan de Trophy, ze verschillen dus alleen op uiterlijk gebied. Zo verwijzen zowel de kleurstelling als diverse details naar de Formule 1-bolide van het Renault Sport Formula One Team. Onder meer de R.S.18-badge op de voorportieren, de grijze bestickering en het R.S.-logo op het dak zijn afgeleid van de F1-auto. De auto is hoofdzakelijk zwart, of zoals Renault Sport het noemt ‘Noir Profond’, waarbij voor de contrastkleur geel (‘Jaune Sirius’) is gebruikt voor de voorvleugel, sierlijsten en naafdoppen.

In het interieur heeft Renault Sport koolstofvezel (ventilatieopeningen) en alcantara accenten (stuurwiel) gebruikt. Op de instaplijst is het serienummer af te lezen. Een prijskaartje communiceert Renault Sport vooralsnog nog niet.