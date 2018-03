Gelekt: vierdeurs Mercedes-AMG GT

Over een paar dagen wordt de officiële onthulling op de Autosalon in Genève verwacht, maar vandaag duikt er al een beeld op van de gloednieuwe vierdeurs Mercedes-AMG GT.

De vierdeurs versie van de Mercedes-AMG GT moet rond september van dit jaar in de showroom verschijnen. Dan zal de Porsche Panamera-concurrent voorzien zijn van een 4,0-liter V8 met 600 pk, al belooft dat slechts een ‘instapmotor’ te zijn. Op termijn zal een hybride aangedreven versie een vermogen krijgen van meer dan 800 pk. Die topversie zal in minder dan 3 tellen vanuit stilstand naar 100 km/u sprinten.

GT Concept

De officiële onthulling van de vierdeurs Mercedes-AMG GT vindt over een paar dagen plaats op de Autosalon in Genève, maar nu al circuleert een beeld van het nieuwe model online. Daarmee is bevestigd dat de productieversie van de Mercedes-AMG GT zeer sterk lijkt op de GT Concept die we een jaar geleden op de Autosalon van Genève voorbij zagen komen. Dat conceptmodel was 5,06 meter lang en 1,40 meter hoog.