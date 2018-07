Gefacelifte Audi TT zwerft al rond online

De Audi TT is in een nieuw jasje gestoken. Graag had Audi de beelden van de gefacelifte TT pas later getoond, maar online zwerven de eerste, nog wat korrelige beelden, rond.

Omdat de beelden niet vrijgegeven zijn door Audi zelf gaan de foto’s niet gepaard met specificaties over de licht gewijzigde auto. Maar de verwachting is dat er op het gebied van de meeste krachtbronnen weinig is veranderd. Al wordt er wel gespeculeerd dat de TT RS er een paar pk bijkrijgt. De bekende 2,5-liter vijfcilinder komt daarmee uit op zo’n 410 pk.



Lichte wijzigingen

Op uiterlijk gebied onderscheidt de vernieuwde TT zich van de huidige versie uit 2014 met een nieuwe grille. De horizontale lamellen zijn vervangen door een honingraat motief en ook zijn de luchtinlaten voor en achter anders getekend. Binnenkort verwachten we meer nieuws over de TT-facelift.