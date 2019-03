Geen vuiltje aan de lucht: ultraviolet licht maakt auto-interieur virusvrij

In ziekenhuizen worden bacteriën en virussen al gedood met ultraviolet licht. Dus waarom zou de innovatie niet de overstap kunnen maken naar het auto-interieur denkt Jaguar Land Rover.

Gezond achter het stuur. Dat lijkt de trend te worden in autoland de komende jaren. Eerder deze week lanceerde Ford al de ‘Mindful Mode’ om digitaal te detoxen en nu blijkt Jaguar Land Rover te werken aan een virusvrij interieur. Door middel van ultraviolet licht denkt het griep- en verkoudheidsvirussen en bacteriën te kunnen uitschakelen. De innovatie is afkomstig uit de medische wereld. Door het UV-C-licht in het aircoditioningsysteem te plaatsen kan de DNA-structuur van binnenkomende virussen zo worden aangepast, dat ze niet langer ziekmakend zijn.

Autodelen

De uitvinding zou onder meer uitkomst kunnen bieden voor auto’s die deel uitmaken van autodeelprojecten. De vele bestuurders die elkaar afwisselen op een dag, stappen zo in een virusvrije auto en hebben zo een kleinere kans om de verkoudheid of het griepje van de vorige bestuurder op te pikken.