Gaat de Faraday Future FF 91 dan toch snel in productie?

De eerste elektrische auto van Faraday Future, de FF 91, is inmiddels 64.000 keer besteld. Een klein probleem; de zelfbenoemde Tesla-concurrent had niet voldoende geld om aan de bouw te beginnen. Een kapitaalinjectie van 1 miljard dollar verandert dat.

Faraday Future bestaat sinds 2014 en de eerste jaren van de grootste Tesla-concurrent – althans, zo zien ze zich zelf – gingen niet over rozen. Er was vooral een gebrek aan geld, maar rechtzaken met leveranciers hielpen ook niet mee aan een stabiele opbouw. En dan werd het management door insiders nog van een chronisch gebrek aan leiderschapskwaliteiten beticht.

Reddende engel

Hoewel aan het begin van dit jaar werd voorspeld dat Faraday Future de kerst niet zou halen, lijkt het erop dat er nu, net voor de aankomende feestdagen, een flinke bom duiten richting Los Angeles gaat. Door het verkoop van aandelen, krijgt de startup snel de beschikking over 1 miljard Amerikaanse dollars. Opvallend is dat Faraday Future niet bekend heeft gemaakt wie de nieuwe investeerder is. Al lang gaan de geruchten dat Tata Motors, het moederbedrijf van Jaguar Land Rover, een oogje heeft op Faraday Future, maar dat wordt stellig door het concern ontkend.



FF 91

Met de kapitaalinjectie hoopt Faraday snel de productie te kunnen opstarten van de FF 91. Dat debuutmodel is inmiddels al 64.000 keer besteld. De FF 91 beschikt over een 130kWh-batterijpakket en moet een elektrische actieradius van 800 kilometer krijgen.