Een fuchsia-kleurige McLaren 720S. Het zou verboden moeten worden

Over smaak valt niet te twisten. Maar je McLaren 720S bestellen in de kleur fuchsia? Collectioneur Michael Fux deed het en McLaren Special Operations (MSO) gaf gewillig gehoor aan de wens.

Wie Michael Fux nog niet kent, moet zijn naam eens in de zoekmachine gooien. Het resulteert in talloze verhalen en foto’s over de immense autoverzameling van de bedden-miljonair. Volgens de laatste telling moet hij ongeveer 130 bijzondere auto’s bezitten. Het gaat onder meer om 25 Ferrari’s, 12 Porsches en een elftal Aston Martins. En dan te bedenken dat Fux in 1958 als 15-jarige staatarm van Cuba naar de VS vluchtte.



Kieskeurig

Nummer 131 is een McLaren 720S. Fuchsia-kleurig dus. Of McLaren Special Operations grote bezwaren had de auto in de ietwat opvallende kleur te spuiten, is niet bekend, maar wellicht waren ze wat minder kieskeurig omdat ze met een McLaren-fan te maken hadden. Fux heeft in zijn droomverzameling namelijk ook een McLaren 12C, 12C Spider and P1 opgenomen.



De one-off is van binnen voorzien van maagdelijk wit leder, met hier een daar een fuchsia-accent. Onder de motorkap heeft Fux geen aanpassingen laten doen. Het ging hem blijkbaar vooral om de kleur. De speciale McLaren 720S is binnenkort te aanschouwen op Pebble Beach.