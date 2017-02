Vooruitblik op Genève: Franse en Italiaanse concept cars

De Autosalon van Genève opent volgende week haar deuren. En daar zijn weer tal van interessante concept cars te zien. Maak kennis met de Pininfarina H600 en de Peugeot Instinct Concept.

Het Italiaanse designhuis Pininfarina – overigens al een tijdje in handen van het Indiase Mahindra – is met haar H600 behoorlijk ver van huis. Ze heeft de conceptcar namelijk gebouwd in opdracht van de Hybrid Kinetic Group uit Hong Kong, waar het een 4-jarige technische samenwerking mee is aangegaan. De eerste vrijgegeven details van de H600 zijn veelbelovend. We zien onder meer een forse en brede grille met daarnaast streng kijkende verlichting. Aan de achterzijde vallen de zeer hooggeplaatste slanke achterlichten op die door middel van een lange lichtstrip via het logo met elkaar verbonden zijn. Als de teaserbeelden niet bedriegen lijkt de H600 een coupé-vormige daklijn te krijgen. In het interieur zien we een aan de onderkant afgeplat stuurwiel en de nodige digitale metertjes in het dashboard. Over de aandrijflijn laten Pininfarina en de Hybrid Kinetic Group nog niets los, maar gezien de bedrijfsnaam van de firma uit Hong Kong lijkt de aanwezigheid van een elektromotor –al dan niet in combinatie met een brandstofmotor – geen rare voorspelling.



Peugeot Instinct Concept

Peugeot kon de spanning van het verhullen niet meer aan en toont nu al haar Instinct Concept in vol ornaat. Het verhaal achter de Instinct Concept hebben we vaker gehoord bij andere automerken: het is een toekomstvisie die onderzoek doet naar autonoom rijden. De auto is vooral geïnteressseerd in de voorkeuren van zijn gebruiker. Via het Samsung Artik Cloud-platform leert de auto via diens smartwatch, smartphone en social media gebruik wat de wensen van die gebruiker zijn en past de auto-instellingen daar op aan. Het systeem kijkt ook in je digitale agenda. Moet je over een uur op een bepaalde afspraak zijn? De slimme Peugeot brengt je er automatisch naar toe. Hoewel de Peugeot Instinct Concept zelf rijdt, kun je als inzittende ook bestuurder worden.



Futuristische shooting brake

De vormgeving van de vierwielaangedreven 300 pk sterke plug-in-hybride is wellicht interessanter dan het invoellende karakter van z’n technologie. En profil is de shooting brake een lust voor het oog met z’n korte overhangen en gigantische wielen. Aan de voorzijde is de grille enorm – het lijkt wel een opgengesperde haaienbek – en raakt bijna het asfalt. De deuren scharnieren tegendraads open waardoor dankzij het ontbreken van de middenstijl een ruime instap zich openbaart. Het minimalistische stuurtje en digitale meters doen futuristisch aan, precies zoals je van een over-the-top concept car verwacht.