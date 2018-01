Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 16 januari: Ford Mustang Shelby GT500 krijgt meer dan 700 pk, ontwikkelingschef Mercedes-AMG sluit volledig elektrische aandrijflijn niet uit en Electra Meccanica Solo kost 15.550 dollar

Ford Mustang Shelby GT500 krijgt meer dan 700 pk

Als je je geld liever niet stukslaat op de speciale Mustang Bullitt, dan kun je nog even doorsparen voor de Mustang Shelby GT500. De auto maakt zijn opwachting in 2019 en zal dan beschikken over meer dan 700 pk aan vermogen. Daarmee is het de krachtigste Mustang ooit. Om al het geweld goed naar de weg te vertalen, krijgt de nieuwe Ford Mustang Shelby GT500 de nodige aerodynamische aanpassingen mee, zoals een flinke achterspoiler en een nieuwe bumperpartijen.

Ontwikkelingschef Mercedes-AMG sluit volledig elektrische aandrijflijn niet uit

Volgens Ola Kallenius, ontwikkelingschef bij Mercedes-AMG, sluit zijn merk de komst van volledig elektrische sportievelingen niet uit. “Er is niet een concreet programma op het moment, maar het is denkbaar”. Kallenius is daarbij niet bang dat klanten het merk links laten liggen als het bekende V8-motorgeluid wordt ingewisseld wordt ingeruild door de fluisterstilte van een elektromotor. Hij voorspelt dat de elektrische AMG’s van de toekomst nog voldoende opwinding zullen veroorzaken, al vraagt het om een nieuwe ‘mindset’; “we zullen er een tweede liefde voor moeten ontwikkelen.” Op kleine schaal bouwde Mercedes-AMG overigens al stekkerspurters, getuige de SLS Electric Drive.



Electra Meccanica Solo kost 15.550 dollar

Het Canadese Electra Meccanica presenteerde recent op de CES in Las Vegas haar ‘Solo’. Het elektrische autootje is een driewieler met plaats voor één inzittende en wil inspelen op het feit dat de meeste forenzen alleen in de auto zitten. Na drie uur aan het normale stopcontact is het batterijpakketje van de Solo vol en dan kun je 160 kilometer afleggen. Het autootje heeft een bagagevolume van 285 liter en is onder meer standaard voorzien van stoelverwarming en een parkeercamera. Tussen 2018 en 2020 wil Electra Meccanica Solo zeker 75.000 Solo’s gaan bouwen. De Amerikaanse richtprijs is 15.550 dollar.