Dik een maand geleden rolde de eerste Ford GT van de band in het Canadese Markham. Zijn vermogen was dat op moment nog een geheim. Het is inmiddels bekend: 656 pk.

Hoewel de specificaties van de Ford GT niet openbaar waren, dachten we wel te weten dat de Amerikaanse supercar zo’n 600 pk aan vermogen zou meekrijgen. Een kleine verrassing is het dus wel dat Ford nu laat weten dat er zelfs 656 pk in het vat zit en een koppel van 746 Nm. Ook weten we de topsnelheid; die bedraagt 348 km/u.

Concurrentie

De sprinttijden van de Ford GT voorzien van een 3,5-liter Ecoboost V6 zijn nog niet bekend, al wil Ford wel duidelijk maken dat de GT sneller is dan de McLaren 675LT en de Ferrari 458 Speciale. Tegen die auto’s heeft de Ford GT het namelijk opgenomen in een snel rondje op het Calabogie Motorsports Park; een Canadees circuit. De GT bleek precies één tel sneller dan de McLaren en ruim drie seconden rapper dan de Ferrari. Omdat het Calabogie Motorsports Park nu niet meteen het bekendste circuit ter wereld is, ontbreekt verder vergelijkingsmateriaal. De GT is overigens flink zwaarder dan de genoemde twee concurrenten. De Ford weegt 1.385 kilo, terwijl de McLaren blijft steken op 1.230 kilo en de Italiaan op 1.290 kilo.