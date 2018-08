Ford GT eert GT40 met Gulf-jasje

In 1968 liet de Ford GT40 van zich spreken op het circuit. Getooid in de iconische blauw-oranje Gulf Oil livery, versloeg het de Europese rivalen vier keer op een rij. Nu, vijftig jaar later, trekt de Ford GT het blauw-oranje jasje aan.



Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat de Ford GT40 furore maakte op het circuit in de bekende kleuren van Gulf Oil: lichtblauw met oranje accenten. Om dat te vieren is die duotoon nu aangebracht op de Ford GT Heritage Edition.

Koolstofvezel

Desgewenst laat de GT Heritage Edition 2019 zich combineren met koolstofvezel accenten in het ex- en interieur. Ook aardig: het nummer 9 op de portieren en op de motorkap, want dat is natuurlijk een verwijzing naar het nummer waarmee de GT40 in 1968 Le Mans mee reed. Wil je liever nummer 6 op je Ford GT geschilderd zien? Dan moet je de GT Heritage Edition 2020 bestellen, want dat modeljaar eert de GT40 die in 1969 Le Mans reed. En toen was ‘6’ z’n startnummer.



Als extra detail zijn ook de remklauwen in het oranje uitgevoerd. Ze zijn duidelijk zichtbaar achter de speciale 20-inch lichtmetalen wielen. In het interieur is Ebony Alcantara gebruikt, terwijl de stiksels in de sportstoelen inspiratie vinden in het interieur van de GT40 uit 1968.