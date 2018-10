Ford GT Carbon Series laat de nodige kilo’s thuis

Ford presenteert haar GT nu ook als Carbon Series. Door het veelvuldige gebruik van koolstofvezel en andere lichtgewicht elementen, daalt het wagengewicht met 18 kilo.

Bij een sportieveling als de Ford GT telt elke kilo. En dan is het wel fijn dat Ford er liefst achttien heeft weten te besparen in zijn Ford GT Carbon Series. Zo is de achterklep uit polycarbonaat opgetrokken, de wielen uit koolstofvezel en het uitlaatsysteem uit titanium. Voor nog wat extra grammen winst zijn de wielmoeren van titanium en missen voortaan ook de bekerhouders en de prullenbak in het interieur. Ford had nog veel meer gewicht kunnen winnen door bijvoorbeeld de airconditioning, de radio en het SYNC3-systeem uit de auto te halen, maar die comfortzaken zijn gebleven.

Contrastkleuren

Om z’n naam nog maar eens te duiden heeft de Ford GT Carbon Series een koolstofvezel-striping op de auto aangebracht, van neus tot kont. Het kleuraccent op die middenbaan kun je vervolgens laten terugkomen in de spiegelkappen en de remklauwen. Ford laat je kiezen uit rood, oranje, blauw en zilver.



Om in aanmerking te komen voor de Ford GT Carbon Series moet je én bij Ford bekend staan als GT-klant én een beetje geduld hebben. De Amerikanen maken namelijk elke week maar één Ford GT Carbon Series.