50 jaar na overwinning Le Mans: Ford GT ’67 Heritage Edition

Vorig jaar bracht Ford al de ’66 Heritage Edition uit. Omdat het in 1967 wederom Le Mans won, komt het anno 2017 met diens opvolger; de Ford GT ’67 Heritage Edition.

Ford won met de GT40 vier keer op rij Le Mans aan het einde van de jaren zestig. Dat wordt nu – vijftig jaar later – nog eens gevierd. Vorig jaar was daar de ’66 Heritage Edition en dit jaar heet de speciale editie de Ford GT ’67 Heritage Edition. En de verwachting is dat we in 2018 en 2019 gepaste eerbetonen zien aan de overwinningen van 1968 en 1969.



Topprestatie

In 1967 won het Amerikaanse team met Dan Gurney en A.J. Foyt de iconische lange afstandsrace. Met een afstand van bijna 5.233 kilometer – ofwel 388 ronden – staan ze nog altijd in de top van meest gereden kilometers in de beroemde 24 uur.



Race Red

De Ford GT ’67 Heritage Edition die de overwinning eert, kent een glanzende carrosserieafwerking in Race Red. De witte strepen mogen niet ontbreken en ook heeft Ford gekozen voor een duidelijk zichtbaar koolstofvezelpakket. Voor de motorkap- en portierafbeeldingen is de kleur Frozen White No. 1 opgetrommeld. De Ford GT ’67 Heritage Edition staat op 20-inch aluminium velgen en zijn afgewerkt met Silver Satin-lak en zwarte wielmoeren. Als finishing touch gelden de rode remklauwen en zilveren spiegelkappen.



In het interieur is er eveneens gewerkt met een mix van koolstofvezel en rode accenten. De Ford GT ’67 Heritage Edition is uitgebreid te bekijken via de configuratietool op FordGT.com. De auto is in een beperkte oplage leverbaar vanaf het komende modeljaar.