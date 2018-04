Ford gaat het totaal anders doen. Althans, in de VS

Meestal zijn kwartaalverslagen van autofabrikanten saaie boekwerken die snel diep in de bureaulade verdwijnen. Het kwartaaloverzicht van Ford in Noord-Amerika dat deze week verscheen is dat zeker niet. Er staat namelijk in dat het merk in de VS een flink aantal bekende modellen gaat schrappen.

De Ford Fusion, Taurus, C-Max en Fiesta zullen vanaf 2020 niet meer verkocht worden in de VS, Canada en Mexico. De reden? De auto’s brengen niet genoeg geld in het laatje en de vraag neemt steeds verder af. De Mustang zal – om marketingtechnische redenen (het is immers een icoon) – wel blijven en de Focus Active ook. Ford wil in Noord-Amerika vooral pick-up-trucks, SUV’s en bedrijfswagens gaan voeren.

In de VS kun je in de toekomst nog wel de EcoSport, Escape, Edge, Explorer en Expedition bestellen. Verder blijft de F-150 bestaan en ook de aankomende Bronco krijgt groen licht.

Miljardenbesparing

Tegen 2022 wil Ford liefst 25,5 miljard dollar bespaard hebben, aldus de financiële topman Bob Shanks. De bovengenoemde maatregelen zullen daar voor 14 miljard aan bijdragen. Door de vier modellen niet langer te produceren hoeft er immers niet geïnvesteerd te worden in productontwikkeling, marketing, materialen en fabricage. In het eerste kwartaal van dit kalenderjaar verdiende Ford nog 1,74 miljard dollar, een stijging van 7 procen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.