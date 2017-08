De Ford F-150 Raptor is zo’n typisch Amerikaans bakbeest. Een pick-up die nog het meest weg heeft van een tank. Helemaal nu er een one-off blijkt te bestaan die geïnspireerd is op het F-22 gevechtsvliegtuig.

Zeg nou eerlijk, als u op het platteland van Amerika zou wonen, zou u toch ook zo’n nietsontziende pick-up truck aanschaffen? Een RAM 3500 bijvoorbeeld of een Ford F-150 Raptor. Laatstgenoemde is helemaal af in een speciale F-22-uitdossing. Dan is het vermogen vergroot naar 545 pk (normaal 450 pk) en krijgt u op het dak een rits lampen gemonteerd die moeiteloos een football-stadion kunnen verlichten. Een minpuntje is er wel. Er bestaat maar één F-22 F-150 Raptor, want dit unieke model heeft Ford voor het goede doel speciaal opgetuigd.



Gevechtsklaar

Elk jaar bouwt Ford namelijk een one-off voor een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor het populairder maken van het vliegenierschap onder jongeren. Dit maal liet het dus haar F-150 Raptor inspireren op een F-22 gevechtsvliegtuig. In de praktijk betekent dat vooral het ‘gevechtsklaar’ maken van de Raptor, want naast het schilderen van’ F-22’ op de flanken, heeft de pick-up truck weinig weg van zijn vliegende voorbeeld.



Schreeuwerig

Zo zijn er speciale wielen gemonteerd die bij drukverlies gewoon in vorm blijven, waardoor je lekker door kunt stuiven. Verder is de vering aangepakt, is het uiterlijk versierd met het nodige carbon en klinkt er een voller geluid uit het uitlaatsysteem. De geluidsinstallatie is eveneens aangepast aan z’n schreeuwerige uiterlijk; een 1.500 watt-systeem is uitermate geschikt om bijvoorbeeld ‘Born in the USA’ van Bruce Springsteen luidkeels af te spelen.

Hebben? De Ford F-22 F-150 Raptor is inmiddels verkocht aan een Ford-dealer in Las Vegas. Hij betaalde 300.000 dollar voor de unieke Raptor.