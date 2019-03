Fisker is terug. En wel met een elektrische SUV voor 40.000 dollar

Fisker had de Karma. Maar sinds het Chinese Karma Automotive die Karma als Revero bouwt, moest Fisker weer van voorafaan beginnen. Het probeert nu naam te maken met een betaalbare elektrische SUV.

Henrik Fisker maakte naam als ontwerper van onder meer de BMW Z8 en de Aston Martin DB9. Met zoveel ontwerptalent kon een eigen model niet uitblijven. De Deense designer schonk de wereld dus de Fisker Karma, maar dat model kon de concurrentie met Tesla niet aan. De Chinese Wanxiang Groep kocht de bouwtekeningen van de Karma over, samen met de productiefaciliteit in Delaware en startte het automerk Karma, de paraplu waaronder de Revero (de voormalige Fisker Karma) nu wordt gebouwd. Uitgerekend in de periode waarin Karma Automotive voet aan de grond probeert te krijgen in China met drie (studie)modellen laat Fisker Inc. – het huidige bedrijf van Henrik Fisker – van zich horen.

Projecten

Fisker is namelijk met tal van nieuwe projecten bezig. Allereerst is daar de ‘ORBIT’ een autonoom rijdende elektrisch aangedreven shuttle die kan worden ingezet in druk stadsverkeer. Ten tweede maakt Fisker stappen met de solid state-batterij en ten slotte is het bezig met nieuwe modellen. Zo is er de Emotion – een elektrische en luxe sedan – en een nog naamloze elektrische SUV. Die laatste moet in 2021 op de markt komen en in de VS 40.000 dollar kosten. Dat is net iets duurder dan de prijs van de goedkoopste Tesla Model 3.

Targa-dak

De SUV moet een rijbereik van 480 kilometer krijgen en is vierwielaangedreven. Op zowel de voor- als achteras is een elektromotor gemonteerd en er lijkt sprake van een Targa-dak. Fisker spreekt namelijk over een knopje dat je indrukt, waarna een openlucht-atmosfeer wordt verkregen zonder dat de veillige structuur van de SUV in gevaar komt. Ook moet de SUV heel veel ruimte bieden en een head-up display herbergen.