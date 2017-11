Ferrari FXX-K Evo: niet meer vermogen, wel meer downforce

De Ferrari FXX-K is met 1.050 pk aan vermogen en 900 Nm aan koppel speciaal bestemd voor het circuit. De overtreffende trap is er nu in de vorm van de Ferrari FXX-K Evo. Die heeft niet meer vermogen, maar wel flink meer downforce.

De LaFerrari is de sterkste Ferrari voor op de openbare weg. De 6,3 liter V12-motor met 800 pk krijgt immers hulp van een 163 pk sterke elektromotor. Speciaal voor het circuit toverde Ferrari de auto een aantal jaar geleden al om tot de FXX K. De benzine- en elektromotor werden aangepakt en stormden samen door de grens van 1.000 pk heen. Nu is er van de FXX-K een overtreffende trap; de Ferrari FXX-K Evo. De 1.050 pk aan vermogen is gebleven, maar de Italianen hebben zich wel uitgeleefd op de aerodynamica. Volgens Ferrari komen de waarden van de FXX-K Evo ‘laboratoriumauto’ dichtbij de downforcecijfers van de Ferrari’s GT3- en GTE-auto’s te liggen. De downforce nam 23 procent toe, en daarmee heeft de Evo de beschikking over 75 procent meer neerwaarste kracht dan de LaFerrari.

De Ferrari FXX-K Evo wordt in een beperkte oplage gebouwd. Eigenaren van de ‘doorsnee’ Ferrari FXX-K kunnen hun auto laten upgraden.