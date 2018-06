Ferrari en Porsche domineren Motor van het Jaar verkiezing

Sinds 1999 wordt de ‘International Engine of the Year’ uitgereikt aan de beste krachtbron. Het internationale panel van 65 auto(sport)journalisten liet dit jaar de 3,9-liter V8 van Ferrari afgetekend winnen.

Het was dit jaar vooral een Ferrari-feestje tijdens de ‘International Engine of the Year’-verkiezingen. De Italianen gingen tijdens de twintigste editie aan de haal met zes onderscheidingen in diverse klassen. Belangrijker was echter de overwinning in het algemeen klassement, waar Ferrari met haar 3,9-liter V8 het totaal van 486 punten scoorde. Nummer twee, de 3,0-liter zescilinder turbo van Porsche kreeg 198 punten. Op het podium stond nog een Ferrari-krachtbron, want de 6,5-liter V12 uit de 812 Superfast werd derde.

488 GTB

De winnende turbogeblazen V8 is bij Ferrari onder meer terug te vinden in de Ferrari 488 GTB, 488 Spider en 488 Pista en levert een vermogen van 720 pk. “In de 488 GTB was de 3.9-liter achtcilinder een nagenoeg perfect voorbeeld van een high-performance turbomotor die de lat zó hoog legde dat concurrerende krachtbronnen geen kans kregen,” aldus de jury.

Porsche

Hoewel Ferrari met een eerste en derde plek het algemeen klassement van de Motor van het Jaar domineerde, scoorde ook Porsche goed. Naast de tweede stek, eindigde de Duitsers met de 2,0-liter turbo (718 Boxster en 718 Cayman) op plek negen.

De complete uitslag: