Het weekend is pas net voorbij, maar toch alvast een tip voor komend weekeinde: het Concours d’élégance Paleis het Loo. Ferrari viert daar namelijk haar 70e verjaardag.

Ferrari is dit jaar 70 geworden en dat vieren de Italianen in Nederland onder meer tijdens het Concours d’élégance Paleis het Loo op 1 en 2 juli. In Apeldoorn slaan de twee officiële Nederlandse dealers van het Italiaanse merk – Kroymans Ferrari en Munsterhuis Sportscars – de handen ineen met een gezamenlijke stand. Daarop is een gevarieerde selectie historische modellen te aanschouwen uit zeven decennia Ferrari. Onder meer de 246 Dino, de 250 California Spyder LWB, de 500 Mondial en de 250 GT Short Wheel Base gaan mee naar de paleistuinen. Verder onbreekt het huidige modelaanbod niet met de komst van de California T, 488 GTB, 488 Spider en de GTC4Lusso T. Ferrari laat tevens proefritten toe in de omgeving met een paar modellen. Voorwaarde is wel dat er vooraf een online inschrijving is gedaan.

Ook op het Concours d’élégance Paleis het Loo: een speciaal Ferrari concours d’élégance naast een 70 jaar Ferrari expositie.