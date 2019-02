Ferrari 488 GTB krijgt opvolger: de F8 Tributo

Met de introductie van de Ferrari F8 Tributo brengen de Italianen haar krachtigste V8-motor ooit naar de straat. Maar bij een 720 pk sterke achtcilinder zal het niet blijven.

Ferrari gaat vrolijk door in de lijn 348, F355, 360 Modena, F430, 458 Italia en de 488 GTB, want nu presenteert het haar F8 Tributo. De nieuwkomer is voorzien van de krachtigste V8-motor ooit die de Italianen in een auto voor de openbare weg stopte. De geblazen 3,9-liter V8 is goed voor 720 pk aan vermogen en 770 Nm aan koppel. In 2,9 tellen snel je ermee van nul naar honderd, terwijl in nog geen acht seconden de snelheid van 200 km/u wordt bereikt. De acceleratie stokt bij 340 km/u. De F8 Tributo is zowel in gewicht (40 kilo minder) en vermogen (50 pk meer) de overtreffende trap van de 488 GTB.



Hybride

Bij alleen een V8-motor blijft het echter niet. Ferrari komt binnen afzienbare tijd met meer krachtbronnen voor de F8 Tributo. Een plug-in hybride waarbij een V6 samenwerkt met een elektromotor staat op de planning, zo melden goed ingelichte bronnen uit Italië.