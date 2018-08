Ferrari 250 GTO blijft in trek: 48 miljoen dollar op veiling

De Ferrari 250 GTO Series 1 blijft dé heilige graal onder vermogende autoverzamelaars. Op de veiling van Sotheby’s in het Californische Monterey werd liefst 48 miljoen dollar geboden op nummer 3 van 33.



De Ferrari 250 GTO heeft alles in zich op zich te verheugen in de belangstelling van autoverzamelaars. Het model is schaars – er zijn van de Series 1 – slechts 36 exemplaren gebouwd, de auto is schoonheid om te zien én in de autosport heeft dit model echt wat gepresteerd.



3413 GT

Op de recente veiling van Sotheby’s werd er daarom 48 miljoen dollar geboden voor de Ferrari 250 GTO uit 1962 met chassisnummer 3413 GT. Het is de derde 250 GTO ooit gebouwd en de auto was de afgelopen twintig jaar in handen van een hooggeplaatste oud-Microsoft werknemer.

Origineel

De betreffende Ferrari 250 GTO heeft nog z’n originele motor, versnellingsbak én achteras en was in 1962 de testauto voor de iconische Targa Florio wegrace. Van de tien wedstrijden waar het aan deelnam in z’n debuutjaar in de autosport won de 250 GTO er liefst negen.



Miljoenendeal

Gezien z’n gelimiteerde oplage komt het niet vaak voor dat een Ferrari 250 GTO te koop wordt aangeboden via een veiling. Volgens veilinghuis Sotheby’s is dit pas het derde exemplaar in de 21e eeuw. In 2012 verwisselde er een 250 GTO van eigenaar voor 35 miljoen dollar. In 2014 werd er zelfs 38,1 miljoen geboden. En nu dus 48 miljoen dollar. Naast de drie geveilde exemplaren ging er vorig jaar privé nog wel een GTO uit 1963 over naar een nieuw baasje. Daarvoor werd liefst 70 miljoen dollar betaald.