Fastback SUV Concept: veelbelovend studiemodel van Fiat

De Coupé-SUV is hip. Dus ook Fiat ging met de carrosserievorm aan de slag. Het resultaat is de Fastback SUV Concept; een prima geslaagde hoogpotige voor de Zuid-Amerikaanse markt.



In Latijns-Amerika doet Fiat het goed. Zo vergrootte de FCA groep in het eerste halfjaar van 2018 haar marktaandeel flink. De bij ons onbekende modellen als de Fiat Argo, Cronos en Mobi scoorden prima, naast het succes van concerngenoot Jeep in de SUV-markt. Sowieso trekt de markt in Zuid-Amerika aan. Er werden in het eerste halfjaar 7 procent meer auto’s verkocht. Vooral in Chili (+20%), Argentinië (+11%) en Brazilië (+14%) trok men masaal naar de showroom, net als in Ecuador (+56%).



Coupé-SUV

Fiat ziet duidelijk toekomst in Zuid-Amerika en daarom onthult het op de autoshow van Sao Paulo haar Fastback SUV Concept. Het studiemodel is een SUV met een onmiskenbare coupé-daklijn. De flinke SUV is in het designcentrum van Fiat in Brazilië getekend en koppelt een hoge schouderlijn aan slanke lichtunits. In het interieur – nog duidelijk een schets – zien we een minimalistisch dashboard en een ovaal stuurwiel.

Modeloffensief

Het is nog niet bekend aan welke aandrijflijn Fiat denkt, maar het lijkt er wel op dat het studiemodel echt in productie gaat. In 2020 moet dat gebeuren, zo klinkt het. Fiat Chrysler wil de komende jaren flink wat nieuwe modellen lanceren in – onder meer – Brazilië. Tot aan 2023 zou het om 15 modelen gaan. FCA trekt daar ruim 2 miljard dollar voor uit.