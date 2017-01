Eerder deze maand toonde Faraday Future dan eindelijk haar eerste productiemodel, de FF 91, aan het grote publiek. Nu de start-up een recente fikse rekening niet betaald heeft, is de vraag of de auto er ooit komt.

Een maand geleden schreven we al een artikel over de gezondheid van Faraday Future. Daarin verwezen we naar een reportage van online tech-platform The Verge waarin een bron zegt: “In februari is het geld op bij Faraday Future”. Vorige week werd die stellingname nog eens onderstreept door een artikel van Business Insider. “Als de CES niet leidt tot nieuwe investeerders, is het over en uit tussen februari en mei”, tekent Business Insider op uit mond van een bron dicht bij het concern.

Binnen twee dagen na de onthulling op de CES zag Faraday Future overigens bijna 65.000 orders binnenstromen voor haar FF 91.



Betalingsachterstand

De betalingsproblemen worden bevestigd door recente aantijgingen van een leverancier van Faraday Future. Het Londense bureau The Mill – gespecialiseerd in computer-animatie en visuele effecten – zegt nog 1,8 miljoen dollar te krijgen van de Amerikanen. The Mill heeft immers de gelikte introductiefilmpjes gemaakt van de pijlsnelle FF 91.



Zeepbel

Saillant detail is dat The Mill voor haar autovideo’s zelden echte auto’s gebruikt, maar bijna altijd haar Blackbird inzet. De Blackbird is een zogenaamde ‘car rig’ of dummy waar in postproductie levensecht de vormen van een automodel overheen worden gedrapeerd. Het heeft er zelfs toe geleid dat website Techcrunch twijfelt aan het bestaan van de FF 91. Als Techcrunch gelijk heeft, dan lijkt de term ‘zeepbel’ voor Faraday Future steeds gepaster. Wordt vervolgd.