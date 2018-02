Faraday Future ligt nog altijd niet op de rug. Integendeel

Vorig jaar rond deze tijd leek Faraday Future op sterven na dood. Toch leeft de Chinees-Amerikaanse bouwer van elekrische auto’s nog altijd. Sterker nog, het denkt aan de introductie van een tweede model.

Een dik jaar gelden kwam Faraday Future naar buiten met een productierijpe versie van haar debuutmodel; de FF 91. De futuristisch ogende elektrische auto werd binnen twee dagen bovendien zeker 65.000 keer besteld. Een gegronde reden voor optimisme, zou je denken, toch verkeerde de op Chinees geld leunende Amerikaanse tegenhanger van Tesla in zwaar weer. Het geld zou binnen een maand op zijn, vertelde een bron aan Amerikaanse media.

Aan het geldinfuus

Net voor het ingaan van 2018 bleek dat Faraday Future een potje van 1 miljard dollar had gevonden. Met die centen zou de FF 91 dan eindelijk in productie kunnen gaan. Nu blijkt dat die investering – afkomstig uit Hong Kong – zelfs 1,5 miljard dollar bedraagt. Eerst wordt 550 miljoen dollar betaald, aldus Business Insider, waarna de mysterieuze investeerder het resterende bedrag overmaakt als Faraday Future bepaalde doelen haalt. Het geld zou vooral ook gebruikt worden om het wankele fundament van het Californische bedrijf te stutten. Bankroet is namelijk het afgelopen jaar steeds dichtbij geweest.

Productie

Als Faraday weer wat blosjes op de wangen heeft gekregen wil het de rest van het geld pompen in de fabriek waar de FF 91 gebouwd moet gaan worden. Het plan was om een gigantische productiefaciliteit in de buurt van Las Vegas daarvoor op te tuigen, maar gezien de broze gezondheid is nu besloten om een fabrieksruimte te huren in de thuisstaat. De productielijnen kunnen binnen afzienbare tijd worden geïnstalleerd.

Tweede model

Dat Faraday de toekomst weer met vertrouwen tegemoet ziet, blijkt uit de recente onthulling van een tweede model. Voor een groep van meer dan honderd toeleveranciers liet het de contouren zien van de ‘FF81’, zoals het nieuwe model voorlopig heet. De auto moet goedkoper zijn dan de FF91 en vooral de grote massa aanspreken. Net zoals de Tesla Model 3, zeg maar. De eerste schetsen verraden een platgeslagen SUV met een coupédaklijn. Voordat die auto daadwerkelijk rondrijdt zijn we waarschijnlijk wel een flinke tijd verder, maar voorlopig lijkt Faraday Future– of u fan bent of niet – nog wel even onder ons te blijven, iets wat vorig jaar een stuk minder waarschijnlijk leek.