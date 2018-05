Extra kracht nieuwe Cayenne E-Hybrid zit vooral in de elektromotor

De nieuwste generatie van de Porsche Cayenne E-Hybrid is flink krachtiger dan z’n voorganger. De 3,0-liter V6-benzinemotor kreeg er 7 pk bij, de elektromotor werd liefst 43% krachtiger.

Ten opzichte van de vorige Cayenne E-Hybrid is de nieuwste versie een stuk sportiever geworden. De 3,0-liter V6-benzinemotor is voortaan goed voor een vermogen 340 pk (een toename van 7 pk) terwijl de elektromotor 136 pk aan de man brengt (een toename van 43%). Het systeemvermogen komt zo uit op 462 pk, terwijl het maximumkoppel 700 Nm bedraagt. In exact 5 tellen schiet de Porsche Cayenne E-Hybrid van nul naar honderd, terwijl de topsnelheid op 253 km/u ligt. Puur elektrisch rijdend wordt die maximale snelheid vanzelfsprekend niet gehaald. Dan is de top 135 km/u. De elektrische actieradius komt uit op 44 kilometer.



Opladen

Porsche heeft ook de batterijcapaciteit onder handen genomen. Die steeg van 10,8 naar 14,1 kWh. In een kleine 8 uur is de E-Hybrid op te laden als je kiest voor een reguliere aansluiting. Het kan ook iets minder dan 2,5 uur, maar dan moet je over een 230 volt-aansluiting met 32 ampère beschikken.



Extra’s

Op de optielijst van de Porsche Cayenne E-Hybrid staan een aantal nieuwe extra’s die daarmee ook op de andere Cayenne-versies leverbaar worden. Het gaat onder meer om een head-up display beschikbaar, een digitale ‘co-piloot’, massagestoelen, een verwarmde voorruit en interieurvoorverwarming met afstandsbediening. Later in het jaar komen daar nog eens 22 inch- lichtmetalen wielen bij. In de standaardtrim start de Cayenne E-Hybrid bij 102.800 euro.