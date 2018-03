De Chinezen komen! De Europese verovering van Lynk & Co start in Amsterdam

Het Chinese automerk Lynk & Co wil de Europese markt flink opschudden. Haar modern ogende – in het Belgische Gent gebouwde – modellen beloven technologisch hoogstaand te zijn en bovendien scherp geprijsd.

Vandaag werd in Amsterdam de Lynk & Co 02 gepresenteerd. Over de auto zelf werd niet zoveel verteld – het was vooral de ogen goed de kost geven – maar met de presentatie wilde de Chinezen duidelijk maken dat het menens is. Vanaf 2020 moet Europa massaal vallen voor de modellen van Lynk & Co. De Chinezen komen naar ons continent met de Lynk & Co 01, 02 en 03. Daarbij is de ‘01’ een SUV die in 2020 moet gaan rondrijden. De ‘02’ – als vandaag getoond – is een compacte cross-over en de ‘03’ wordt een sedan.



Volvo-fabriek

Volgend jaar start de productie van de eerste auto’s –waarschijnlijk de ‘01’ – in de fabriek in Gent.

Dat de Lynk & Co’s daar vandaan komen – om precies te zijn uit de Volvo-fabriek – is geen grote verrassing. Volvo Cars is namelijk voor 30% eiganaar van het nieuwe merk en de Chinese auto’s worden gebouwd op dezelfde platforms waar ook de Volvo XC40 en de nieuwe S40 en V40 op staan. Het moederbedrijf van Volvo – Geely – is op haar beurt weer de drijvende kracht achter Lynk & Co.



Online bestellen

In 2020 zijn de eerste Lynk & Co’s verkrijgbaar in Europa. Je bestelt ze online, waarna de auto wordt thuisbezorgd. Hoewel de reguliere autoshowroom niet past in de plannen van de Chinezen, zullen ze wel in diverse Europese steden winkels van het merk verschijnen. Daar kun je de auto dus alleen bezichtingen. De eerste Lynk & Co-shop opent haar deuren in Amsterdam, waarna steden als Barcelona, Berlijn, Brussel en Londen volgen.



Connectiviteit

De modellen van Lynk & Co beloven in hoge mate connectief te zijn. Die verbondenheid maakt het mogelijk dat de auto’s onder meer goed kunnen worden ingezet als deelauto. Zo kan elke auto worden geopend via een app. Eerder sprak Lynk & Co over de ontwikkeling van een complete app store voor de auto, waarbij Lynk & Co-rijders zelf kunnen aangeven welke apllicaties ze zouden willen hebben.



Drie- en viercilinders

Hoewel Lynk & Co haar modellen wegzet als vooruitstrevend, slaan de Chinezen een volledig elektrische aandrijflijn voorlopig over. De Lynk & Co 01 – op basis dus van de Volvo XC40 – wordt over twee jaar leverbaar met een 182 pk sterke 1,5-liter driecilinder, een 2,0-liter viercilinder met 242 pk en als plug-in hybride met een systeemvermogen van 223 pk.

Prijsstelling

Lynk & Co denkt de Europese consument voor zich te winnen door middel van de genoemde connectiviteit, een eigentijds ontwerp, een Europese bouwkwaliteit, een nieuwe manier van bestellen én een levenslange garantie. Daarnaast is er de prijs. Want als de geluiden uit de auto-industrie kloppen moet de Lynk & Co tot wel 30 procent goedkoper worden dan z’n concurrenten. Echter kun je een Lynk & Co niet kopen, want alleen in abonnementsvorm zijn de auto’s te rijden.