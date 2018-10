En weer een compacte SUV: de Volkswagen T-Cross

Recent werd de Volkswagen T-Cross onthuld. De zoveelste compacte SUV. Maar niet zo gek ook, naar verwachting verdubbelt het volume van het SUV-segment de komende tien jaar.

Vanaf het voorjaar van 2019 telt Nederland nóg een compacte SUV. Dan lanceert Volkswagen de T-Cross en die auto – 5 centimeter langer dan de Polo – moet het opnemen tegen het succesnummer van Renault: de Captur. Ook die andere populaire compacte Franse SUV, de Peugeot 2008, moet eraan geloven. Met onder meer de Mazda CX-3, Fiat 500X, Nissan Juke, Opel Mokka X, SEAT Arona en Kia Stonic is er genoeg te kiezen in de sectie ‘hoogpotigen’ van rond de 20 mille.

Jong en oud

De T-Cross wordt door Volkswagen naast een compacte SUV ook een urban cross-over genoemd. Een stoer wagentje voor in de stad dus. Gelijk denk je dan aan de hippe stadsmens, maar in de praktijk zal waarschijnlijk ook vergrijzend Nederland voor de T-Cross kiezen vanwege de hoge zitpositie. Je zit 60 centimeter boven het wegdek. Praktisch belooft de T-Cross te zijn met een bagagevolume van 1.281 liter, al is standaard 385 liter voorhanden. Wie de achterbank verschuift (tot over een lengte van 14 centimeter), krijgt daar nog eens 70 liter bij.

Vier krachtbronnen

De T-Cross zal in eerste instantie leverbaar worden met keus uit vier turbomotoren. Daar zitten twee 1,0-liter driecilinders bij – met 95 en 115 pk – en een 150 pk sterk topmodel; de T-Cross 1.5 TSI. De enige diesel is de 1.6 TDI met 95 pk.

Assistentie

Wie van veiligheidssystemen houdt, zit wel goed bij de T-Roc, zeker als je driftig te keer gaat op de optielijst, of een luxere versie neemt. Dan zit je auto vol met onder meer een rijbaan- en heuvelstartassistent, naast vermoeidheidsherkenning, automatische adaptieve cruise control en Park Assist.

Uitvoeringen

Drie uitvoeringen zijn er beschikbaar: Basis, Life en Style. De meest volledige versie is de Life en die uitvoering biedt onder meer LED-koplampen, Sport-Comfortstoelen, sfeerverlichting in het interieur, een automatische airconditioning en een parkeersassistent.