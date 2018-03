En nog een feestje. Ford Mustang California Special viert vijftigjarig jubileum

De Ford Mustang heeft het druk met feestvieren dit jaar. Nadat de 50-jarige ‘Bulitt’ weer tot leven werd gewekt, wordt ook de California Special uit de mottenballen gehaald.

Met de Ford Mustang Bullitt in Dark Highland Green-jasje eert Ford de legendarische Bullitt; de Mustang filmauto waarmee Steve McQueen in 1968 de straten van San Francisco mee onveilig maakte. Nu is er nog een legendarische Mustang-versie uit 1968 die een make-over krijgt; de Ford Mustang California Special. De huidige Ford Mustang GT – compleet met z’n bekende 5,0-liter V8 – is voorzien van de visuele kenmerken van de eerste California van vijftig jaar terug.



Speciale uitvoering

De Ford Mustang California Special is uitgevoerd met een zwarte grille en leent de splitter uit het ‘Mustang Performance Pack 1’. Verder zijn unieke vijfspaaks wielen van de partij en is de cabrio voorzien van de nodige striping, badges en logo’s. In het interieur voert een zwart lederen interieur de boventoon met contrasterende rode stiksels. De California Special levert bovendien standaard het B&O PLAY audiosysteem met liefst twaalf speakers.



‘rev-matching’

Voor een comfortabele rijbeleving heeft Ford de Mustang California Special uitgevoerd met ‘rev-matching’. Daarbij wordt het schakelmoment voorspeld en het toerental daarop afgesteld. Zo volgen de verzetten van de handgeschakelde zesbak elkaar soepeler op.



Regionale voorkeuren

De originele Ford Mustang California Special uit 1968 was het antwoord van Ford op de Mustang-modellen die regionale dealers in de VS zelf samenstelde. De Ford Mustang California Special baseerde zich op een Shelby GT notchback coupe prototype uit 1967. Die versie was onder meer voorzien van een zwarte grille, mistlampen, race striping en een op Shelby-geïnspireerde spoiler.

Of de Ford Mustang California Special – net als de Bullitt – de oversteek naar Europa maakt, is nog niet bekend.