En nóg een sportieve Golf. De GTI TCR krijgt 290 pk

Aan snelle Golfjes is er helemaal geen gebrek. Je kunt in Nederland kiezen uit de GTI, GTD en Golf R. Maar eind dit jaar komt er nóg een krachtige versie bij; een topversie van de GTI; de GTI TCR.

Als we de sportiefste Volkswagen Golf-versies op een rijtje zetten op basis van vermogens, dan is de GTD de instapversie. De krachtige diesel schopt het namelijk tot 184 pk. De iconische Golf GTI komt vervolgens met 245 pk aanzetten, waarbij de Golf R duidelijk de sterkste is met zijn 310 pk. Met zijn 0-100 km/u sprint in 4,6 seconden en een top van 250 km/u duldt hij geen tegenspraak. Wie het Performance Package aanvinkt op de optielijst ziet de naald op de kilometerteller zelfs doorlopen tot 267 km/u.



Topsnelheid

De aankomende Golf GTI TCR kan de Golf R zomaar eens in de nek gaan hijgen. Het vermogen van 290 pk mag dan wel lager liggen dat het vermogen van de Golf R, maar Volkswagen verklapt al dat de topsnelheid 264 km/u bedraagt. Dat moet je wel de begrenzing van 250 km/u door Volkswagen teniet laten doen. Hoe snel de GTI TCR de klassieke sprint afraffelt is nog niet bekend, maar hij lijkt op dat gebied ook de Golf R te kunnen naderen.



Van het circuit naar de straat

De Golf GTI TCR heeft namelijk de racewagen met dezelfde naam als basis. Een viercilinder turbomotor wordt in de straatlegale versie gekoppeld aan een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling en een sperdifferentieel op de vooras. De GTI TCR komt aan het eind van het jaar op de markt en wordt volgende week officieel onthuld op het jaarlijkse Wörthersee-feestje van Volkswagen. Daar komen vanaf 9 mei 125.000 bezoekers en 7.300 auto’s op af.