En dan nu ook officieel: de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo

Een aantal uur na het lekken van de komst van de BMW 6 Serie Gran Turismo komt BMW met de officiële specificaties.

De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo is de opvolger van de BMW 5 Serie Gran Turismo. Hoewel de auto een ander cijfer meekrijgt, zijn de basiseigenschappen van z’n voorganger gebleven. De BMW 6 Serie Gran Turismo is namelijk ook een comfortabele reiswagen met de styling van een coupé en met de nodige binnenruimte.



Lichter, zuiniger, sneller

De BMW 6 Serie Gran Turismo belooft wel een stuk verfijnder te zijn dan z’n voorvader. Zo is de auto 150 kilo lichter en die eigenschap gecombineerd met nieuwe motoren maakt de 6 Serie GT een stuk zuiniger en sneller. De acceleratie van 0 naar 100 km/u verloopt tot wel 0,7 seconde rapper dan voorheen, meldt BMW. Ook het onderstel is verbeterd. De achterwielophanging is standaard voorzien van luchtvering met automatische niveauregeling en op de optielijst staan nog tal van technologiën die het weggedrag verbeteren. De luchtvering geeft de bestuurder bijvoorbeeld de luxe om de bodemvrijheid met 20 mm te vergroten of juist 10 mm te verlagen. Je bent immers een Gran Turismo of niet. BMW xDrive is vanzelfsprekend ook leverbaar.



Langer en lager

De BMW 6 Serie Gran Turismo is bijna 9 centimeter langer dan de 5 Serie GT, terwijl de carroserie ruim 2 centimeter naar beneden is getrokken. De auto heeft aan aerodynamica gewonnen door het lage silhouet terwijl de luchtweerstand verder wordt verlaagd door de actieve bediening van de louvres in de grille. Verder beschikt de BMW 6 Serie Gran Turismo over Air Curtains, Air Breathers en een automatisch uitklappende achterspoiler.



Meer ruimte

In het interieur is de zitpositie verhoogd en nemen de achterpassagiers plaats op drie separate stoelen. Het bagagevolume is standaard 610 liter en met de rugleuning neergeklapt 1.800 liter. Dat is respectievelijk 110 en 100 liter meer dan voorheen.



Drie motoren

In het motorengamma vinden we een 2.0 liter viercilinder benzinemotor met 258 pk aan vermogen. Deze BMW 630i Gran Turismo sprint in 6,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Een stapje hoger staat de 3,0-liter zescilinder zes-in-lijn benzinemotor van de BMW 640i Gran Turismo. Zijn vermogen is 340 pk en daarmee snelt de auto in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/u. Bij de verkoopstart is er ook een 265 pk sterke diesel te bestellen; de BMW 630d xDrive Gran Turismo.



Assistenten

Op het gebied van rij-assistentiesystemen pakt de BMW 6 Serie Gran Turismo uit met het standaard aanbieden van onder meer Collission en Pedestrian Warning met City Collision Mitigation. De Active Cruise Control met Stop & Go functie is verbeterd en er zijn een stuur- en rijbaanassistent voorhanden. Het lijstje vermeldt verder een hele reeks aan andere Engelse termen: Crossing Traffic Warning, Priority Warning, Crossroads Warning, Wrong-way Warning en Remote Control Parking. De BMW 6 Serie Gran Turismo heeft bovendien stem- en gebaarbediening aan boord. De head-up display biedt een 70% grotere projectie dan voorheen.



November

De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo wordt gepresenteerd tijdens de IAA van Frankfurt 2017 in september. De marktintroductie volgt in november. Prijzen zijn nog niet bekend.