Elke Lexus vanaf 2025 op stroom

Het Toyota-concern zet de komende jaren flink in op elektrificatie van haar wagenpark. De jaren 2020, 2025 en 2030 zijn daarin mijlpalen voor Toyota en Lexus.

Toyota en Lexus gaan hun wagenparken in sneltreinvaart elektrificeren. De eerste stip aan de horizon is 2020. In dat jaar wil Toyota haar eerste volledig elektrische modellen introduceren, waarna het portfolio vlot door moet groeien naar zeker 10 full-EV’s. Toyota mikt met het stekkertiental eerst op China, waarna India, de VS en Europa volgen. Vanaf 2020 wil Toyota ook meer auto’s op waterstof in de markt zetten. Momenteel is het merk daarin al een voorloper met de Mirai.



Elk model elektrisch

Tegen 2025 moet er van elk model van Lexus en Toyota ten minste één versie zijn die compleet of deels door stroom wordt gevoed. Toyota komt onder meer met een verbeterde variant op de aandrijflijn die nu voor de Prius wordt gebruikt en gaat dat systeem voor meer modellen gebruiken. Ook bouwt het plug-in hybrides en volledig elektrische modellen.

Eén miljoen

Weer vijf jaar later, het is dan 2030, willen de Japanner per jaar wereldwijd één miljoen volledig elektrische verkopen. Alsof dat nog niet ambitieus genoeg is, zet Toyota in op 4,5 miljoen verkochte auto’s per jaar die deels op stroom werken.