Elektrische supercar Elextra geeft weer iets meer prijs

In de week dat de elektrische Nio EP9 het ronderecord op de Nürburgring pakt, laat elektrische supercarbouwer Elextra weer wat los over haar toekomstige – behoorlijk indrukwekkende – model.

We moeten er maar aan wennen. De supercars van de toekomst zijn veel vaker voorzien van een stekker. Het ronderecord op de Nürburgring is niet van een Lamborghini of Porsche, maar van een 1.360 pk sterke elektrisch aangedreven model van een Chinese startup.



Van Duitse makelij

The Next Big Thing der elektrische supercars komt waarschijnlijk gewoon weer uit Europa. En hij wordt in Duitsland geproduceerd. Het is een 680 pk sterk vierwielaangedreven model dat in 2,3 seconden van nul naar honderd sprint. Zijn naam? De Elextra. De auto is getekend door Classic Factory, een Zwitsers designhuis dat ook de Nio EP9 en Porsche Mission E voor haar rekening nam.



Porsche Mission E

De Elextra moet in 2019 in productie gaan – in een beperkte oplage van 100 stuks – en rond de 450.000 euro kosten. De auto is inmiddels van de tekentafel af en de voorbereidingen voor een prototype worden getroffen. In het voorjaar van 2018 moet de uit koolstofvezel opgetrokken Elextra toonbaar zijn. De actieradius zal rond de 600 kilometer liggen, waarmee het de Porsche Mission E – z’n voornaamste concurrent – de hielen laat zien. Dat deed de Elextra overigens al met z’n genoemde sprint van nul naar honderd. Die is ruim één seconde sneller dan de toekomstige elektrische sportwagen van Porsche. We zijn – liefhebbers van ronkende benzinemotoren of niet- nu al benieuwd naar z’n tijd op de Nürburgring.