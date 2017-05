De Chinezen komen: elektrische Nio EP9 maakt indruk op de Nürburgring

Het Chinese Nio liet met een tijd van 7 minuten en 5 seconden al zien dat haar Nio EP9 geen modderfiguur slaat op de Nürburgring. Het paste echter de aerodynamica verder aan en snelde recent tot een absolute toptijd van 6 minuten en 45 seconden.

In november vorig jaar knalde de Nio EP9 dus al naar een tijd van 7 minuten en 5 seconden op de Nürburgring. Daarmee was de Chinese supercar al de snelste onder de stekkerauto’s, maar voor Nio – voorheen NextEV – nog lang niet voldoende. De afgelopen maanden werden zowel de aerodynamica als de aandrijflijn verbeterd en pardoes was de Nio EP9 opeens goed voor een tijd net binnen de 6 minuut 46. Hoe snel dat is? De Porsche 918 Spyder komt tot 6 minuut 57 en zelfs exoten als de Radical SR8LM (6 minuut 48) redden die tijd niet. Sterker nog, de Nio EP9 is nu officieel houder van het ronderecord op het 20,8 kilometer metende circuit.

Te koop

Het record is het beste promotiepraatje wat Nio kan hebben, want het wil tien EP9’s verkopen a 1,5 miljoen dollar per stuk. Al waren z’n specificaties waarschijnlijk toch wel voldoende om aandacht te trekken. De elektrische supercar rekent op 1.360 pk en snelt in 7,1 seconden van 0 naar 200 km/u. De 0-100 km/u sprint verloopt in 2,7 tellen. Topsnelheid? 313 km/u.