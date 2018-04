Elektrische BMW iX3 wil feestje Jaguar en Audi verstoren

De Jaguar I-Pace heeft dit jaar nog even het rijk alleen als elektrische hoogpotige binnen zijn segment. Maar in 2019 komt Audi al partij bieden met de e-tron. BMW wil in dat jaar ook een rol van betekenis gaan spelen met de volledig elektrische iX3, blijkt nu.

Op de autobeurs van Beijing die deze week start, wordt een belangrijke onthulling van BMW verwacht. De Duitsers lijken namelijk een conceptmodel voor een aankomende elektrische SUV te presenteren. De kans is groot dat het om de iX3 gaat. De komst van een dergelijke stekkerhoogpotige wordt bovendien hoog tijd nu concurrenten Audi en Jaguar met respectievelijk de e-tron en I-Pace komen. De elektrische Brit heeft zijn introductie dit jaar, de nieuwe Audi staat voor volgend jaar gepland. De BMW iX3 moet ook in 2019 de showrooms inrijden. Dat zou een jaar eerder zijn dan eerder gemeld.

Dozijn elektrische modellen

De iX3 zal de reguliere X3 als basis nemen. BMW voorziet dat model van de vijfde generatie van haar elektrische aandrijflijn en daarmee is de iX3 de eerste auto in een lange reeks. Tot aan 2025 zullen zeker 11 andere modellen die architectuur gebruiken. Hoewel de iX3 twee elektromotoren aan boord krijgt, zal dat niet voor alle aankomende modellen gelden. Vooral voor de vierwielaangedreven auto’s is die dubbele elektromotor een logische keuze. Vorig jaar liet BMW de namen registreren van de iX1 tot en met de iX9, waarmee het plannen lijkt te hebben voor een complete lijn elektrische SUV’s.