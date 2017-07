‘Volledig elektrische BMW 3 Serie toont z’n gezicht al dit najaar’

De komst van een elektrische BMW 3 Serie was wel voorzien, maar dat de auto wellicht al in september op het Frankfurtse autofeestje wordt onthuld, is een verrassing.

Vorig jaar zomer wist het Britse AutoExpress te melden dat waarschijnlijk komende september op de autosalon van Frankfurt een nieuwe generatie van de BMW 3 Serie het levenslicht zal zien. Daarbij werd gezegd dat die nieuwe generatie op den duur ook voorziet in een volledig elektrische variant. Er werd gedacht aan 2020.

Haast

Recent berichtte de Duitse krant Handelsblatt dat die elektrische BMW 3 Serie wel eens veel vroeger zou kunnen komen. Op basis van verschillende bronnen zegt de krant dat de elektrische BMW 3 Serie waarschijnlijk al over een paar maanden wordt getoond. Als dat klopt, lijkt een marktintroductie voor begin 2018 best realistisch.

Elektrificatie

Eerder gaf BMW aan dat ze in 2025 een half miljoen (deels) elektrisch aangedreven auto’s per jaar wil verkopen. Daar moet de elektrische BMW 3 Serie flink aan gaan bijdragen. Verder wordt de komende jaren elektrificatie onder meer toegepast op de X3 en de X7.

Tesla Model 3

Met een volledig elektrische BMW 3 Serie lijken de Duitsers de handschoen te willen oppakken met de Tesla Model 3. Die auto gaat deze maand in productie en is inmiddels al 400.000 keer besteld. Volgens Handelsblatt heeft de elektrische BMW 3 Serie een actieradius van minimaal 400 kilometer op één stekkerlading en daarmee wordt de Tesla Model 3 afgetroefd. Dat model heeft een reikwijdte van circa 350 kilometer. De Tesla Model 3 moet in Amerika ongeveer 35.000 dollar kosten. De huidige BMW 3 Serie kent in de Verenigde Staten een vanafprijs van 33.450 dollar, waarbij verwacht mag worden dat een volledig elektrische versie flink duurder zal zijn.