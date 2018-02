De elektrische auto verkoopt goed. Met dank aan de bijtellingsregels

Een verrassing is het allerminst, maar het afgelopen jaar lieten leaserijders de plug-in hybride massaal linksliggen. De volledige elektrische auto won wel aan populariteit. Met dank aan de aangepaste bijtellingsregels.

In 2016 kon je nog met een plug-in hybride genieten van 15 procent bijtelling. Althans, als de CO2-uitstoot van je stekkerbolide maar niet boven de 50 gram per kilometer uitkwam. Per 1 januari 2017 ging de bijtelling andermaal op de schop, waarna de plug-in hybride net als conventioneel aangedreven modellen in de onaantrekkelijke bijtellingscategorie van 22 procent viel. Alleen volledig elektrisch aangedreven modellen, met nul gram CO2-uitstoot, bleven fiscaalvriendelijk. De verwachting dat de plug-in hybride een slecht jaar zou beleven in 2017, en de volledig elektrische auto een uitstekend jaar, zien we nu terug in de verkoopcijfers.

Europa houdt nog wel van de stekker

De plug-in hybride ging in 2017 nog maar 1.158 keer over de toonbank, waarmee een daling van 94 procent een feit is. Van de volledig elektrische auto werden er daarentegen bijna 10.000 exemplaren verkocht in Nederland volgens de Europese brancheorganisatie ACEA. Dat komt neer op een toename van 132 procent. Opvallend is dat in de rest van Europa de plug-in hybride wel flink meer werd verkocht. De stijging bedroeg 33 procent, aldus de ACEA.

Jaguar I-Pace

Voor de volledig elektrisch aangedreven auto lijkt 2018 een rooskleurig jaar te worden. De lage bijtelling van 4 procent is in ons land onverminderd van kracht en er komen aantrekkelijke nieuwe modellen bij. Zo presenteert Jaguar op 1 maart de definitieve versie van haar I-Pace en wellicht komt de productie van de Tesla Model 3 eindelijk op stoom. En Audi hoopt zijn e-tron quattro nog dit jaar de showroom in te krijgen. De elektrische Brit en Duitser moeten goed zijn voor een actieradius van zeker 500 kilometer op één stekkerlading. De geplaagde Amerikaan moet 350 kilometer ver reiken in de basisconfiguratie.