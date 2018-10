Elektrische Audi E-tron GT wordt behoorlijk sportief

Na de aankomende E-tron SUV wil Audi haar elektrische modelreeks snel uitbouwen. Voor 2020 staat de E-tron GT op het programma; een sportsedan die behoorlijk dynamisch wordt.



In 2025 wil Audi liefst tien elektrische modellen voeren. De komende jaren moeten er dus nog flink wat geïntroduceerd worden. Om de vaart erin te houden volgt na de E-tron SUV – die binnenkort in de showroom staat – in 2020 al de E-tron GT. De auto is een vierdeurs sportsedan met een vergelijkbare elektrische actieradius als de SUV; zo’n 400 kilometer. Naar verluidt zal de GT echter een flink stuk sneller zijn. De Tesla Model S P100D is namelijk een directe concurrent en die snelt in dik vier tellen van nul naar honderd. De Audi E-tron GT zal daar onder duiken.



LA Motor Show

Binnenkort krijgen we de E-tron GT al te zien, want Audi neemt de auto mee naar de LA Motor Show van november. We weten ook al dat de E-tron GT het platfrom deelt met de Porsche Taycan. Ook is al bekend dat via snelladen de auto in twaalf minuten tachtig procent van zijn actieradius verkrijgt.