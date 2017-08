De Britse sportwagenbouwer Ariel – bekend van de Atom en Nomad – heeft voor 2020 de P40 in het vat. Het 1.200 pk sterke elektro-monster moet in 2,4 tellen van nul naar honderd accelereren.

Met zeven generaties van haar Atom, weet het Britse Ariel wel wat van snelheid. Het basisprincipe van de Atom (zie afbeelding) is helder. Je bouwt een vederlichte ‘auto’ – het ding heeft met z’n open structuur nog het meest weg van een kart – en stopt daar zoveel mogelijk pk’s in. De nieuwste Ariel, voorlopig P40 gedoopt, moet vanaf 2020 met liefst 1.200 elektropaarden het stokje van de Atom overnemen.

Circuitmonster

Het vierwielaangedreven gevaarte is voorzien van vier elektromotoren van elk 300 pk waarmee de P40 in 3,8 seconden van nul naar de honderd schiet. We hebben het dan niet over 100 km/u, maar over 100 mph, ofwel dik 160 km/u. Wie de teller toch op 100 km/u wil zien staan, moet na 2,4 tellen pijlsnel op de metertjes letten. Plankgas uitgelaten worden op de circuit vindt de P40 heerlijk, maar houdt er dan wel rekening mee dat de batterij in een kwartiertje leeg is. Na 50 minuten aan de stekker, kan het adrenalineverhogende spel weer worden aangevangen.

De 1.600 kilo zware Ariel P40 moet tot stand komen met hulp van de Britse overheid. Zij steunen de autobouwer namelijk de komende drie jaar.