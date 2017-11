Elektrisch rijden in 2023: 800 kilometer range na 1 minuut opladen

Range-anxiety of stekkervrees? Als het aan Fisker ligt, hoeft u er vanaf 2023 niet meer voor naar de psycholoog. Een nieuwe batterij-technologie biedt meer actieradius en een snellere laadtijd voor uw elektrische auto.

De nieuwe EMotion van Fisker staat binnenkort op de consumentenelektronicabeurs CES in Las Vegas. Met een actieradius van circa 650 kilometer op één stekkerlading moet de elektrische sportwagen zeer bruikbaar worden. Want wie 9 minuten snellaadt, weet zich al verzekerd van bijna 200 kilometer aan rijplezier.

Supersnelladen

De EMotion zal in 2019 in productie gaan en dat is 4 jaar voordat Fisker denkt te kunnen beschikken over een batterij die zelfs 800 kilometer aan actieradius biedt. Belangrijker nog; slechts 1 minuutje laden is voldoende voor dat totale rijbereik.

Energiedichtheid

In 2023 stopt Fisker namelijk zogenoemde ‘solid-state’ batterijen in haar elektrische auto’s. Het grote verschil met de huidige lithium-ion batterijen is dat ze geen gebruik maken van vloeibaar elektrolyt, maar van een vaste massa. Vandaar de naam ‘solid state’. Het is een van sleutels naar een energiedichtheid die 2,5 keer hoger ligt. Nog een prettig voordeel; de solid-state batterij is niet brandbaar.