Elektrificatie en verjonging: Bentley staat open voor verandering

Het chique Bentley wil flink meer auto’s per jaar gaan verkopen. Het liefst minimaal 15.000 stuks. Maar hoe? De weg naar groei lijkt te bestaan uit elektrificatie en meer onderscheidende modellen voor een jonger publiek.

Het afgelopen jaar verkocht Bentley iets meer dan 11.000 auto’s. Een record. Maar de Britten willen – en moeten waarschijnlijk ook wel – binnen afzienbare tijd minimaal 15.000 auto’s per jaar verkopen. Dan moet het wel moderniseren. De eerste stap is dit jaar al gezet met de introductie van de Bentayga Plug-In. En er zullen meer geëlektrificeerde modellen volgen. Vooral Chinese klanten zullen daarin smeken nu haar overheid snel meer schone auto’s op de weg wil zien. In 2020 moet 20 procent tot een kwart van alle verkochte modellen in China over een stekker beschikken.

Bentley GT

De nieuwe Bentley GT doet het voorlopig nog op de vertrouwde manier; dus met een imposante W12 onder de motorkap, al wil de derde generatie wel meer zijn eigen karakter tonen door met een gestrekter profiel de showroom te betreden. Zo staan de voorwielen een stuk meer naar voren. Een Continental GTC is ook op komst. Dit jaar wordt cabriolet nog onthuld, waarna de auto volgend jaar leverbaar wordt.



Flying Spur

De nieuwe Flying Spur, volgend jaar verwacht, zal in design een groter onderscheid maken met de Continental GT dan nu het geval. Dat de twee modellen hetzelfde platform delen, hoeft immers niet te betekenen dat ze ook veel designelementen van elkaar overnemen.

EV

In 2020 of misschien een jaartje later kom Bentley met een volledig elektrische auto. Een sportieve vierdeurs auto ligt dan voor de hand. Er wordt gesuggereerd dat de EXP12 Speed 6e concept daar de eerste aanzet voor is, want Bentley vertelde bij de vertoning van het studiemodel in maart vorig jaar dat de auto in productie zou gaan als er genoeg animo voor is.



Mulsanne

Na de elektrische Bentley is het tijd voor een gloednieuwe Mulsanne. Over drie of vier jaar kunnen we de volgende generatie verwelkomen en dat zou zo maar eens ook een elektrisch aangedreven versie kunnen zijn. Er gaan bovendien geruchten dat de Mulsannen een compleet ander uiterlijk krijgt om een stuk publiek voor zich te winnen.