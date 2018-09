Eindelijk zonder camouglagestickers: de nieuwe Audi e-tron

De hoop in bange EV-dagen voor Audi is de e-tron. Al tijden wisten we dat de auto eraan kwam, maar zonder camouflagestickers kregen we hem niet te zien. Tot vandaag.



Als we over een jaar of tien terugkijken op het moment dat de elektrische auto echt mainstream werd, zullen we de periode 2018-2020 aanstippen. Dit jaar en de komende jaren komt er een hausse van volledig elektrische auto’s op ons af met een zeer behoorlijk actieradius van 400 tot 500 kilometer. Denk aan de Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQC én de Audi e-tron.

Actieradius

De 4,9 meter lange elektrische SUV van Audi moet begin 2019 in de showroom staan en is vanaf 22 november te bestellen vanaf 84.100 euro. De twee elektromotoren aan boord geven de vierwielaangedreven e-tron een razensnelle 0-100 km/u acceleratie van nog geen zes seconden. Het gecombineerde vermogen komt immers uit op 408 pk en het koppel op 660 Nm. Het accupakket van de e-tron is 95 kwh groot en volgeladen kom je tot 400 kilometer ver. Gekoppeld aan de supersnellader (150 Kw) duurt een complete laadsessie slechts 30 minuten, al zal je bij een huis- tuin- en keukenlader 8,5 uur zoet zijn.

Batterijpakket

Audi vermeldt dat de e-tron bij bijna alle afremacties – 90 procent om precies te zijn – remenergie terugwint door op de elektromotoren af te remmen. Het batterijpakket – 700 kilo zwaar – is overigens laag en centraal in de auto geplaatst voor een dynamisch weggedrag.



Virtuele spiegels

De e-tron is in normale configuratie uitgevoerd met ouderwetse buitenspiegels, maar op de optielijst staan Audi virtual mirrors; camera’s dus. Ze projecteren hun beelden op schermpjes die in de hoeken van de auto zijn verwerkt.

Op vakantie

Wie de e-tron graag meeneemt naar een gebied waar geen laadpalen te vinden zijn – offroad dus – kan vertrouwen op de verstelbare wielophanging. Tussen de meeste bodemvrijheid en minste afstand tot het asfalt zit 7,6 centimeter. Ook is de e-tron een uitkomst voor caravaneigenaren. De stekker-SUV mag tot 1.800 kilo aan de trekhaak meenemen. En voor de koffers is meer dan voldoende ruimte dankzij een bagagevolume dat oploopt tot 1.725 liter.

Bijtelling

De Audi e-tron staat begin volgend jaar in de showroom en dat is net te laat voor menig zakelijk rijder. Het vriendelijke bijtellingstarief van 4 procent geldt dan alleen nog over de eerste 50.000 euro van de catalogusprijs. Over het resterende bedrag – minimaal 34.100 euro – betaal je gewoon 22 procent bijtelling.