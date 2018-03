Eerste Zweed in 55 jaar: Volvo XC40 is ‘Auto van het Jaar 2018’

Toch gek dat Volvo nog nooit een model binnen de gelederen had dat ‘Auto van het Jaar’ werd. De Volvo XC40 breekt nu de ban en mag zich heel 2018 ’s werelds beste noemen.

Met liefst een kwartet ‘luxewagens’ bij de zeven finalisten van de Auto van het Jaar-verkiezing leek het er even op of geen alledaagse auto met de titel aan de haal zou gaan. Maar niets is minder waar. Als zo vaak werd een auto die binnen het budget van velen past gekroond tot ’s werelds beste nieuwkomer; de Volvo XC40. Daarmee verslaat de Zweed de Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Serie, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger en SEAT Ibiza.



Primeur

In totaal scoorde de Volvco XC40 325 punten, aanzienlijk meer dan de ‘runner-up’ SEAT Ibiza. Ok de BMW 5 Serie belandde op het podium. Het is de eerste keer in de meer dan 50-jarige historie van de Auto van het Jaar-verkiezing dat een Volvo wint. Vorig jaar ging de Peugeot 3008 met de titel ervandoor.

Winnaars Auto van het Jaar sinds 2000

2000 Toyota Yaris

2001 Alfa 147

2002 Peugeot 307

2003 Renault Mégane

2004 Fiat Panda

2005 Toyota Prius

2006 Renault Clio

2007 Ford S-Max

2008 Fiat 500

2009 Opel Insignia

2010 Volkswagen Polo

2011 Nissan Leaf

2012 Opel Ampera/Chevrolet Volt

2013 Volkswagen Golf

2014 Peugeot 308

2015 Volkswagen Passat

2016 Opel Astra

2017 Peugeot 3008

2018 Volvo XC40