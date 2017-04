De eerste kartbaan op zee is een feit. En je krijgt geen natte voeten

De Noorse rederij Norwegian Cruise Line wil graag Chinezen aan boord hebben van haar nieuwste boot. Daarom is de Norwegian Joy uitgerust met tal van over-the-top attracties. Zo kun je er zelfs een tweelaagse kartbaan vinden.

Chinese toeristen houden van luxe en willen bovendien top-entertainment. Dat is wat de Noorse rederij Norwegian Cruise Line in de dagelijkse praktijk proeft. Haar nieuwste schip – Norwegian Joy genaamd – is dus vooral ingericht om de rijke Aziaten te trekken.

Haaienvoer

De meest in het oog springende attractie is een tweelaagse kartbaan op het dak van het schip. De artist impression van de baan ziet er veelbelovend uit. De eerste grappen zijn ook al gemaakt: wie een bocht mist, gaat letterlijk naar de haaien.

Simulator

In totaal biedt Norwegian Joy plaats aan 4.000 opvarenden. Zij kunnen vanaf komende zomer onder meer genieten van een eigen butler, een eigen zwembad en dineren in privésfeer. In het Galaxy Paviljoen draait het om high-tech met onder meer interactieve videomuren én een racesimulator. Als de kartbaan dicht is vanwege te veel deining, moet je je als racefan toch kunnen vermaken, nietwaar?