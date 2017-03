Eerste beelden: Range Rover Velar redt het niet tot vanavond

‘Velare’ betekent in het Latijn ‘bedekken’ of ‘verhullen’. Nou, dat is Land Rover niet gelukt, want een aantal uur voor de onthulling vanavond liggen de foto’s van de nieuwkomer al op straat.

De heren van het Spaanse Diariomotor hebben de eerste beelden van de nieuwe Range Rover Velar al op de kop weten te tikken. We zien de auto – die tussen de Range Rover Evoque en Range Rover Sport in komt te staan – van diverse kanten.

Vanavond worden de specificaties van de Range Rover Velar bekend gemaakt bij de officiële onthulling. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Velar zich baseren op de vier- en zescilindermotoren zoals we die kennen van de Jaguar F-Pace en de Land Rover Discovery. Tegen de zomer staat de nieuwe Velar in de showroom.