Eén dag te vroeg: de nieuwe BMW 3 Serie

BMW had het doek er liever morgen zelf afgetrokken, maar online is de nieuwe 3 Serie al in vol ornaat te aanschouwen.

Deze week start de autosalon van Parijs en BMW is present met de nieuwe Z4, de BMW 8 Serie Coupe en de vierde generatie van de BMW X5 en de Competition. Maar het grootste nieuws op de stand vormt de nieuwe 3 Serie.



Sportiever

Hoewel de meeste informatie dus pas morgen volgt, weten we al dat de 3 Serie staat op het CLAR-platform van de 5 Serie. Daarmee heeft het er alle schijn van dat het rijcomfort van de 3 Serie volwassener wordt. BMW spreekt al over meer sportivititeit. Zo is de gewichtsverdeling van de achterwielaangedreven zevende generatie precies 50:50 en ligt het zwaartepunt lager dan bij zijn voorganger. Verder is de nieuwe 3 Serie 55 kilo lichter dan voorheen. Nog meer aanpassingen? De carrosseriestructuur is stijver en de wielophanging is verbeterd. Een innovatief ‘lift-related’ schokdempersysteem moet vibraties nog beter opvangen en wegfilteren. Het resultaat is een wendbaarder karakter.

Viercilinder

De viercilinder-in-lijn benzinemotor die in veel 3 Serie modellen is terug te vinden is compleet nieuw ontwikkeld. De krachtbron is zo’n 5 procent zuiniger en ook weer wat krachtiger, verwachten wij. De topversie der viercilinders zal een 258 pk sterke versie zijn.