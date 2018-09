Een bijna volle accu in 12 minuten. Vanaf 2020 kan het al

Het Ionity-snellaadwerk dat een consortium van automerken momenteel in Europa uitrolt, kan inmiddels al 350kW aan. Vanaf 2020 zullen ook de eerste batterijpaketten daarop zijn toegerust. Een 80 procent volle accu in 12 minuten wordt dan realiteit.



Het Ionity-snellaadwerk dat momenteel in Europa wordt aangelegd is een samenwerking tussen automerken als Audi, BMW, Ford en Mercedes-Benz. Het voornemen is om 400 snellaadstations te bouwen langs vrijwel het complete Europese hoofdwegennet. Elke 120 kilometer zal er eentje te vinden zijn. Om niet achter de feiten aan te lopen is het snelladen bij zo’n station ook echt snel; laden met 350kW is haalbaar.



Audi e-tron

Momenteel bestaat er nog geen elektrische auto die de volle capaciteit kan benutten. De aankomende Audi e-tron kan bijvoorbeeld maximum 150 kW aan, en daarmee is in een half uurtje 80 procent van de accu geladen. Daarmee kun je pakweg 320 kilometer mee vooruit.

e-tron GT

De derde volledig elekrische e-tron in het gamma, de e-tron GT, zal wel in staat zijn 350kW snelladen aan te kunnen, bevestigt de e-tron product manager van Audi. En dat stekkermodel wordt al in 2020 verwacht. In slechts 12 minuten is de accu voor 80 procent vol.

Taycan

Concerngenoot Porsche komt in 2020 eveneens met een elektrische auto die volop raad weet met de Ionity-snellaadpalen. De Taycan moet in een kwartiertje tijd 400 kilometer aan actieradius kunnen bijladen.