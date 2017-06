En nóg een elektrische supercar: de Dubuc Motors Tomahawk

De aanbieders van elektrische supercars schieten als paddenstoelen uit de grond. New kid on the block in Noord-Amerika is Dubuc Motors, zij wil vanaf volgend jaar indruk maken met de Tomahawk.

Dubuc Motors – gevestigd in Quebec – is genoemd naar oprichter Mario Dubuc, een Canadese ingenieur die in 2003 een wild plan had: de bouw van een elektrische auto. Met mede-oprichter Mike Kakogiannakis bleef hij tien jaar hobbyist voordat ze in 2013 hun baan opzegden om hun droom te verwezenlijken. Anno 2017 staat hun eerste productiemodel – de Tomahawk – voor de deur. De 2+2 moet dit jaar nog officieel onthuld worden om in 2018 de weg op te gaan. In een kleine oplage wel te verstaan, want een nieuwe Tesla, Lucid Motors of Faraday Future wil Dubuc Motors met een beoogde productie van 1.500 auto’s per jaar niet zijn.



Botsproeven

Momenteel is Dubuc Motors via crowdfunding nog op zoek naar investeerders. Ruim 6 miljoen Amerikaanse dollar is al binnen, maar er is meer geld nodig om de Tomahawk realiteit te laten worden. Om de auto in Amerika de weg op te krijgen, moeten er bijvoorbeeld al 10 auto’s gebouwd worden voor botsproeven en certificering.



Vier motoren

Als de Tomahawk productie haalt, zal de elektrische sportwagen met ruimte voor vier passagiers in circa drie seconden van nul naar honderd snellen. De auto beschikt over een 100kWh lithium ion batterij en vier elektromotoren, voor elk wiel één. De elektrische actieradius bedraagt 595 kilometer, is het idee.