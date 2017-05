Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van dinsdag 16 mei: Franse president wuift menigte toe vanuit een flink verbouwde DS 7 Crossback, Volvo gaat compact met de Volvo XC20 en Alfa Romeo Stelvio krijgt 150 pk sterke instapdiesel.

DS 7 Crossback in hoge kringen

De kersverse Franse president Emmanuel Macron was zondag tijdens de inauguratie-ceremonie in een opvallende auto te zien. Macron zwaaide op de Champs-Elysées namelijk zijn volk toe vanuit de DS 7 Crossback. Een ware presidentiële versie, want DS had liefst 7 maanden getekend en gebouwd aan de auto. Zo is het extra ruime open dak speciaal voor de nieuwe president vervaardigd en ook de 20-inch wielen met gouden afwerking zijn – helaas – niet standaard. Naast een Black Art interior zorgde DS voor een unieke inktblauwe lakkleur.



Volvo XC20 heeft Audi Q2 in het vizier

Naast de XC40 werkt Volvo aan nog een model, namelijk de XC20. De compacte crossover wordt gebouwd op het zelfde modulaire platform van de XC40, maar zal een stuk kleiner zijn. De XC20 moet het vooral opnemen tegen de nieuwe Audi Q2. Als Volvo trouw blijft aan haar traditie, zouden we op termijn ook een V20 en S20 kunnen verwachten. De XC20 zal waarschijnlijk zijn voorzien van een nieuwe 1,5-liter driecilinder en ook een plug-in hybride en volledig elektrische versie lijken voor de hand te liggen. Volvo laat niet weten wanneer we de XC20 mogen verwelkomen.



Alfa Romeo Stelvio krijgt 150 pk sterke instapdiesel

De meest bescheiden dieselmotor voor de nieuwe Alfa Romeo Stelvio was tot nu toe de 2.2 JTD met 180 pk. Daar komt nu een motorisering onder en wel de 2.2 AT met 150 pk en een maximumkoppel van 450 Nm. De nieuwe versie start bij 53.950 euro en is per direct te bestellen. De 2.2 AT is standaard voorzien van achterwielaandrijving en een achttraps automaat. Gemiddeld verbruikt de 2.2 AT 4,7 liter diesel per 100 gereden kilometer.