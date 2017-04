De BMW 5 Serie is een nieuwe variant rijker. En niet zomaar een. De BMW M550d xDrive is een diesel met liefst 400 pk en een koppel van 760 Nm.

De BMW M550d was natuurlijk ook al present bij de vorige generatie. Toen kreeg de krachtigste dieselversie 381 pk mee een een maximumkoppel van 740 Nm. Nu vult BMW ook het huidige gamma van de nieuwe 5 Serie met de topdiesel aan en wel met een flink sportievere versie. De nieuwe BMW M550d xDrive is namelijk goed voor 400 pk. Het koppel stijgt naar 760 Nm.



Efficiency

In 4,4 seconden schiet de BMW M550d xDrive van nul naar honderd. De iets zwaardere Touring laat daarvoor tweetienden meer aantekenen. De BMW M550d xDrive blijkt ondanks zijn sportieve karakter ook zeer zuinig te rijden. Wie het gaspedaal fluweelzacht bedient, moet op 5,9 liter diesel per 100 kilometer komen. In de praktijk zal niemand die verbruikswaarden op z’n digitale metertjes terugvinden, want een BMW M550d xDrive koop je niet voor z’n efficiency.



Sportief zakelijk

Met een dieselversie mikt BMW op de sportieve zakelijke rijder. De vierwielaangedreven BMW M550d xDrive is dan ook ingetogen afgewerkt met de nodige M-accenten. De opvallendste details zijn het M-uitlaatsysteem, de blauwe remklauwen, 19-inch lichtmetalen velgen en een aerodynamica-pakket. De grille en spiegelkappen zijn uitgevoerd in donkergrijs.

De introductiedatum en prijs van de BMW M550d xDrive volgen nog.