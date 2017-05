Downsizing in optima forma: Volvo 90-serie met een driecilinder

Het Amerikaanse Digital Trends interviewde onlangs Henrik Green, vice-ontwikkelingschef bij Volvo. Hij spreekt onder meer over de komst van een driecilinder krachtbron voor 90-serie en de eerste elektrische auto van de Zweden.

Dat Volvo werkt aan een volledig elektrisch aangedreven auto is geen geheim meer, maar de meeste details weten we nog niet. Henrik Green, senior vice president of research and development bij de Zweden, laat in het interview met Digital Trends weer wat tipjes van de sluier los. Volgens Green komt de elektrische Volvo in 2019 of mogelijk 2020 en is de auto gebaseerd op het modulaire CMA- platform. Dat betekent dat de auto – een compleet nieuw model – de grootte van de 40-serie aanneemt. Bovendien wordt het een auto gericht op alle mondiale markten. Vervolgens wil Volvo ook elektrische auto’s bouwen op het SPA -platform, waar de 60- en 90-serie op staan.



Doorbraak

Dat de eerste elektrische Volvo over een jaar of twee op de markt wordt gebracht, hangt volgens Green samen met de populariteit van elektrisch rijden. Door Volvo wordt 2019 gezien als het jaar van de doorbraak. Volvo denkt dan een auto klaar te hebben die betaalbaar is maar ook goed presteert en een flinke actieradius heeft.



Driecilinder

Volvo verwacht ook veel van de nieuwe driecilinder-motor die het momenteel ontwikkelt. Volgens Green kunnen we die krachtbron binnenkort al verwelkomen in een productiemodel. Volvo heeft de vijf- en zescilinder motoren al afgezworen, maar het lijkt erop dat de driecilinder een prominente plaats krijgt naast de huidige viercilinders. Green meldt dat het zeer waarschijnlijk is dat zelfs de 90-serie op termijn aan de driecilinder gaat. Een vermogen van circa 200 pk zou al voldoende zijn. Er wordt op dit moment bovendien met Polestar gesproken over de ontwikkeling van een sportieve driecilinder. Een behoorlijk sportieve, verwachten wij.