Het doek te vroeg opgetild. Dit is de BMW 8 Serie Concept

Later vandaag staat de officiële onthulling van de toekomstige BMW 8 Serie Coupe op het programma. Maar als zo vaak wacht het internet daar niet op, dus zie hier de eerste plaatjes.

Vandaag trekt BMW het doek van haar BMW 8 Serie Concept op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Het studiemodel – een voorbode op een gloednieuwe BMW 8 Serie – staat echter al open en bloot online.



BMW gunde de wereld recent al een teaserbeeld van de auto en sprak toen over een luxe sportcoupé. Nu we de bolide in vol ornaat mogen aanschouwen, zien we dat de auto zowel kracht als elegantie uitstraalt. Volgend jaar moet de BMW 8 Serie al de showroom uit rijden, dus grote kans dat het productiemodel erg lijkt op deze toch wel erg fijne conceptversie. Met de nieuwe 8 Serie wil BMW de handschoen oppakken met de Mercedes-Benz S-Klasse Coupé, verwachten wij. Later komt er dan waarschijnlijk nog een cabrioversie.

De BMW 8 Serie Coupe is de opvolger van de BMW 8 Serie die tussen 1989 en 1999 van de productielijn rolde.